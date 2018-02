BPOLI-WEIL: Schmuckdiebstahl und Verkauf in Freiburg?

Freiburg (ots) - Wie am 25. Januar berichtet, wurde eine 80-jährige Schweizerin am Nachmittag des 24. Januar beim Zughalt in Freiburg bestohlen. Sie hatte einen größeren Bargeldbetrag und hochwertigen Schmuck in der Handtasche und war kurz vor Freiburg im Zug eingenickt.

Nach Eingang eines Hinweises und derzeitigem Ermittlungsstand könnte der Schmuck nachträglich im Raum Freiburg veräußert worden sein.

Es handelte sich um:

- einen Ring aus Gold mit 20 Brillanten (im Viereck angeordnet) - ein Paar Eheringe aus Weißgold mit je 22 Brillanten - ein Schmuckset aus Mondstein-Bergkristall, bestehend aus Ring, Armband und Collier/Ankerkette mit 4 Brillanten

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei Personen, denen nach dem 24. Januar eines der aufgelisteten Schmuckstücke zum Kauf angeboten wurde, sich zu melden. Insbesondere der anonyme Hinweisgeber, der sich am 17. Februar telefonisch an die Bundespolizei in Freiburg wandte, wird dringend um nochmalige Kontaktaufnahme gebeten. Hinweise bitte an die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter 07628 / 8059 -0 oder über die kostenfreie Hotline 0800 6 888 000.

Ursprungsmeldung vom 25.01.2018

80-jähriger Frau für 55.000 Euro Schmuck entwendet

Freiburg - Mit dem ICE war eine 80-jährige Frau am Mittwochmittag unterwegs, als ihr beim Halt im Freiburger Hauptbahnhof die Handtasche entwendet wurde. Der bisher unbekannte Täter erbeutete dabei hochwertigen Schmuck im Wert von 55.000 Euro und zudem 7.000 Euro Bargeld. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

