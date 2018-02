BPOLI-WEIL: Wegen Diebstahls vierfach gesucht

Weil am Rhein (ots) - Einen 30-jährigen Georgier überprüften Zollbeamte am Montagabend am Grenzübergang in Friedlingen. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, suchten die Justizbehörden gleich vierfach nach dem Mann. Da auch ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorlag, wurde er festgenommen und der Bundespolizei übergeben. Laut Haftbefehl war aus einer Verurteilung wegen Diebstahls noch eine Geldstrafe von 410 Euro zu begleichen. Ersatzweise drohten 49 Tage Gefängnis. In drei weiteren Strafverfahren, ebenfalls wegen Diebstahls, wollten verschiedene Justizbehörden den aktuellen Aufenthaltsort des 30-Jährigen erfahren. Die offene Geldstrafe konnte er nicht begleichen und musste daraufhin die Haftstrafe antreten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

