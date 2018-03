BPOLI-WEIL: Betrug im Zug

Freiburg (ots) - Ohne Fahrschein war eine 20-jährige Kanadierin in einem ICE am Mittwochnachmittag von Basel nach Freiburg unterwegs, als ein Zugbegleiter auf die fahrscheinlose Frau aufmerksam wurde. Der Zugbegleiter informierte die Bundespolizei und führte seine Fahrkartenkontrolle bis zum Eintreffen des Zuges im Freiburger Hauptbahnhof weiter fort. Die 20-Jährige löste während der kurzen Abwesenheit des Zugbegleiters online ein Ticket für ihre Fahrt. Der Zugbegleiter und die 20-Jährige wurden im Hauptbahnhof durch die Bundespolizei in Empfang genommen. Die gewiefte Frau legte den Beamten das kurz zuvor gebuchte Online-Ticket vor. Als der Zugbegleiter dieses jedoch einscannte, flog der Schwindel auf, denn der Bahnmitarbeiter konnte den Zeitpunkt des Ticketerwerbs genau rückverfolgen. Die 20-Jährige wurde wegen Betruges angezeigt.

