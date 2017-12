FW-MG: Kleinbrand

Mönchengladbach-Bettrath, 25.12.2017, 17:25 Uhr, Hauweg (ots) - Alarmiert waren der Löschzug der Feuer- und Rettungwache I (Neuwerk), ein Unterstützungslöschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungwagen, der Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Am Nachmittag wurde der Leitstelle Rauch in der Gästetoilette in einem Wohngebäude am Hauweg gemeldet. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache Neuwerk konnten schnell einen durchgeschmorten Lüfter als Ursache feststellen. Der Lüfter wurde stromlos geschaltet und mit einer Kübelspritze abgelöscht. Danach wurde die Wand mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert und die Wohnung mit Hilfe eines Überdrucklüfters rauchfrei gemacht. Zusätzliche Kräfte waren an der Einsatzstelle nicht erforderlich. Es wurde niemand verletzt.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Günter Schatten

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell