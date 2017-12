FW-MG: Angebranntes Essen in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Bettrath/Hoven, 24.12.2017 02:28 Uhr, Asdonkstraße (ots) - Im Einsatz waren die Feuerwache I, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache II, die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Feuerwehr mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

In der Nacht zum Heiligabend meldete ein Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Asdonkstraße mehrere Rauchmelder ausgelöst hätten und auch Brandgeruch wahrnehmbar sei.

Die Einsatzkräfte mussten eine Wohnungstür gewaltsam öffnen. In der Wohnung fanden Sie zwei Bewohner vor, denen Essen auf dem Herd angebrannt war, während sie eingeschlafen waren. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden an der Einsatzstelle durch den Notarzt gesichtet, konnten jedoch nach Abschluß der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnung zurück. Das Essen wurde vom Herd genommen und die Wohnung anschließend mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor M. Valles-Vernandez

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell