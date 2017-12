FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

Mönchengladbach, 23.12.2017, 09:47 Uhr, BAB 52 Fahrtrichtung Roermond in Höhe Autobahnkreuz Neersen (ots) - Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Um 09:47 Uhr ereignete sich auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Roermond in Höhe des Autobahnkreuzes Neersen ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Das Fahrzeug geriet aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und touchierte dabei die rechte und die linke Leitplanke und blieb dann anschließend in der rechten Leitplanke stehen. Der Fahrer des Unfallfahrzeuges wurde durch die Besatzung des Rettungswagens und den Notarzt notfallmedizinisch an der Unfallstelle versorgt und in ein geeignetes Unfallkrankenhaus in Mönchengladbach transportiert.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Mario Valles-Fernandez

