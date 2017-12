FW-MG: Technischer Defekt an Heizungsanlage führt zum Feuerwehreinsatz

Mönchengladbach, Rheindahlen Land, 22.12.2017, 16:37 Uhr, Wolfsittard (ots) - Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II, das Unterstützungsfahrzeug der Wache I, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Feuerwehr.

In einem Mehrfamilienhaus kam es im Brennkessel der Ölheizung zu einer technischen Störung, wodurch die Verbrennung des Heizöls nicht mehr sauber funktionierte. Dadurch entstand beißender Rauch im Heizkeller. Die Bewohner des Hauses hatten bei Eintreffen der Feuerwehr ihre Wohnungen bereits verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Heizanlage ausschalten.Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde der Heizungskeller entraucht. Bis auf den Defekt an der Anlage entstand kein weiterer Schaden am Gebäude. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Personen kamen nicht zu Schaden. Während des Einsatzes kam es zu leichten Behinderungen des Straßenverkehrs.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell