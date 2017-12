FW-MG: Verkehrsunfall - eine Person verletzt

Mönchengladbach-Lürrip, 25.12.2017, 16:14 Uhr, Korschenbroicher Straße/Maurus-Ahn-Straße (ots) - Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Aus noch ungeklärter Ursache ereignete sich gegen 16:14 Uhr im Kreuzungsbereich Korschenbroicher Straße/Maurus-Ahn-Straße ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Dabei wurde eine Person verletzt.

Der Fahrer des PKW verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, beschädigte eine Verkehrsinselbeschilderung, touchierte einen Ampelmast und kam dann im Mittelstreifen der Korschenbroicher Straße zum Stillstand. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte saß der Fahrer in seinem Fahrzeug. Er war in seinem PKW nicht eingeklemmt. Sofort wurde er durch die Besatzung des Rettungswagens und den Notarzt notfallmedizinisch versorgt und anschließend aus seinem Fahrzeug gerettet. Der Transport erfolgte in eine geeignete Unfallklinik im Stadtgebiet.

Der Kreuzungsbereich Korschenbroicher Str./Maurus-Ahn-Straße wurde während der Rettungsmaßnahmen teilweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Mario Valles-Fernandez

