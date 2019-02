Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Jugendliche Einbrecher in Kleingartenanlage

Bad Pyrmont (ots)

Am 27.02.2019, gegen 22.25 Uhr, wurde der Polizei Bad Pyrmont ein Feuer in der Kleingartenanlage nördlich der Straße "Auf der Schanze" in Bad Pyrmont gemeldet. Es wurde vermutet, dass ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen sei, deshalb wurde auch die Feuerwehr mit alarmiert. Der Hinweisgeber, selbst Kleingärtner, lief ebenfalls zum Schadensort und stellte überrascht fest, dass der Flammenschein aus seinem eigenen Garten kam. Vor Ort traf er zwei Jugendliche an, von denen einer sofort flüchtete. Der zweite wurde von ihm bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Erfreulicherweise stand das Gartenhaus nicht in Flammen, sondern ein gemauerter Grill, in dem die Jugendlichen augenscheinlich Benzin entzündet hatten. Bei der anschließenden polizeilichen Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass die Jugendlichen mit zwei Fahrrädern zur Gartenkolonie gefahren waren. Eine Flasche mit Benzin sowie alkoholische Getränke und Grillgut hatten sie bereits mitgebracht. Nachdem sie in die Kolonie gelangt waren, hatten sie das Gartenhaus des Geschädigten aufgebrochen und dort gelagerte Gegenstände bereits zum Abtransport bereitgestellt. Vermutlich aus Übermut hatten sie anschließend Feuer gemacht, um am Tatort zu Grillen und zu Trinken. Vom geflüchteten Täter wurde bislang lediglich das Fahrrad sichergestellt. Den konkreten Namen wollte der festgenommene Jugendliche nicht benennen. Beide erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Einbruchs, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die entstandenen Sachschäden sind laut erster Einschätzung aber überschaubar.

