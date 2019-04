Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Wieslauterstraße, 1.4.19, 11:00 Uhr Diebstahl aus Pkw

Landau (ots)

Am 1.4.19, gegen 11.00 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl aus einem abgestellten Pkw auf einem Parkplatz eines Discountmarktes in Landau, Wieslauterstraße. Mittels Fernbedienung verschloss die Besitzerin das Fahrzeug. Nach einem 10-minütigen Einkauf kehrte sie zurück und musste feststellen, dass aus ihrem Pkw ein Geldbeutel mit Bargeld, Bankkarten und Personalausweis entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell