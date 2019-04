Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim-VU mit leichtverletzter Person

Germersheim (ots)

Gegen 07:27 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Auto die B9 in Richtung Speyer. In Höhe der Abfahrt Germersheim Nord verlor sie, aus bisher noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über ihren PKW, fuhr gegen die Leitplanke und kam dann mit ihrem Fahrzeug auf die rechte Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem PKW welcher gerade die Abfahrt Germersheim Nord befahren hatte. Die 19-Jährige erlitt einen Schock und wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12000 EUR.

