Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Waldbrand

Oberhausen (ots)

Am Samstag, 30.03.19, gegen 16:00 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung in einem Waldstück im Gewanne In den Rohrwiesen gemeldet. Auf einer Fläche von etwa 40qm, gerieten aus bislang unbekannter Ursache, mehrere Baumstämme in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehren aus Kapellen-Drusweiler und Bad Bergzabern waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell