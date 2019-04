POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrolle - Elektronisches Bezahlverfahren (E-Cash) erstmals im Einsatz

Polizeidirektion Landau

Neun Autofahrer zu schnell - der Schnellste mit 51 km/h in der 30er Zone -, zwei Autofahrer nicht gegurtet sowie ein telefonierender Fahrzeugführer: das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle gestern Abend in der Weinstraße. Weil ein Autofahrer seine Ladung nicht ausreichend gesichert hatte, durfte er erst nach einer entsprechenden Nachsicherung weiterfahren. Alle wurden gebührenpflichtig verwarnt bzw. erhielten ein Bußgeld. Erstmals wandten die Beamten das E-Cash-Verfahren an, welches seit 01.04. in Betrieb ist. Durch die Umstellung auf das elektronische Bezahlverfahren wird es künftig die Möglichkeit geben, Verwarnungen, Sicherheitsleistungen bei Ordnungswidrigkeiten sowie zur Abwendung von Haftbefehlen und sonstige Gebühren (beispielsweise für Wildunfallbescheinigungen) mit Girokarte oder Kreditkarte zu bezahlen. Betroffene einer Ordnungswidrigkeit, die nicht mit Karte zahlen können oder wollen, werden im schriftlichen Verfahren durch die Zentrale Bußgeldstelle in Speyer angeschrieben und verwarnt.

