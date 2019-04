Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht

Klingenmünster (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 31.03.19 auf 01.04.19, kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der B 48, Höhe der dortigen Fachklinikums, nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei die Beschilderung eines Fahrbahnteilers. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte unter Telefon 06343-93340 oder per email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern melden.

