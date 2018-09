POL-PDMY: Straßenverkehrsgefährdung

Mendig, Bahnstraße (ots) - Am 10.09.2018, gegen 16:50 Uhr befuhr eine 54-jährige Fahrzeugführerin aus Mendig mit ihrem Pkw, Nissan, die Bahnstraße in Richtung Obermendig. An einer Engstelle musste sie mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Brohltal, die mit ihrem Pkw, Peugeot, hinter dem Nissan fuhr, bemerkte diesen Verkehrsvorgang zu spät und fuhr auf das anhaltende Fahrzeug hinten auf. Hierbei wurde die Fahrerin des Pkw, Nissan leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass bei der Peugeot-Fahrerin bereits am 06.09.2018 (siehe Pressemeldung: "Fahren unter Drogeneinfluss"), der Führerschein wegen dem Verdacht auf Drogenkonsum der Droge Amphetamin, bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle sichergestellt und der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Entscheidung über einen Entzug vorgelegt wurde. Durch die Kreisverwaltung wurde dieser Führerscheinentzug bereits bestätigt. Ob der Beschuldigten dieser verwaltungsrechtliche Entzug ihrer Fahrerlaubnis zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles bekannt war, muss nun im Nachgang noch ermittelt werden. Gegen die unfallverursachende Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Pkw, Peugeot der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

