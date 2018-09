POL-PDMY: Pressemitteilung für das Wochenende 01.09.2018 bis 09.09.2018 der Polizeiinspektion Cochem

Cochem (ots) - Im Berichtzeitraum kam es zu verschiedenen Verkehrsunfällen und Verkehrsdelikten Am Freitagmorgen, 07.09.18, befuhr ein Kradfahrer die L 108 von Lieg nach Lahr. Im Verlauf einer Rechtskurve kommt dieser aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, durchfährt einen elektrischen Weidezaun und stürzt ca. 250 Meter weiter auf der Weide. Der Kradfahrer musste aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Ev. Stift Koblenz geflogen werden. Am Freitagabend, 07.09.2018, befuhr ein Motorrad mit Seitenwagen die L 108 aus Fahrtrichtung Binningen kommend in Richtung Treis-Karden. Der Kradfahrer bemerkte ein leichtes Schlingern an seinem Gespann und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Letztlich brach die Achse des Seitenwagens. Das Gespann kommt aufgrund dessen von der Fahrbahn ab. Die Beifahrerin kommt mit leichten Verletzungen davon. Am frühen Samstagmorgen, 08.09.2018, teilt eine Verkehrsteilnehmerin mit, dass sie über Trümmerteile gefahren sei. Sie habe daraufhin bemerkt, dass ein PKW sich im Straßengraben überschlagen habe. Sie habe den Fahrzeugführer aus seinem demolierten PKW herauskrabbeln sehen und ihn ihre Hilfe angeboten. Er verscheuchte die Unfallhelferin, die jedoch deutlichen Alkoholgeruch vom Unfallfahrer wahrnahm. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle entfernt. Gegen ihn wurde wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholeinfluss ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In Senheim kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und Fahrradfahrer. Als der Fahrradfahrer im Begriff war an einem stehenden PKW vorbeizufahren öffnete der Insasse die Fahrzeugtür. Der Radfahrer prallte gegen die Tür und kam zu Sturz. Der Radfahrer verletzte sich hierbei. Bei weiteren Verkehrsunfällen blieb es bei Sachschäden.

