POL-CUX: Junger Motorradfahrer verunglückt

Ein 22 jähriger Motorradfahrer aus der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten befuhr die L113 aus Oberndorf kommend in Richtung Freiburg. In Höhe Zollbaum übersah er aufgrund von Unachtsamkeit die folgende Rechtskurve und kam nach links von der Fahrbahn in einen Graben ab. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, war jedoch ansprechbar. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein getragener Rückenprotektor hat den jungen Mann vor noch schlimmeren Folgen geschützt. Der Schaden wird auf 1000,00 EUR geschätzt.

