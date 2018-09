POL-PDMY: Raubüberfall

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Sonntag, 09.09.2018, gegen 21:15 Uhr kam es in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Hauptstraße zu einem Raubüberfall auf einen 67-jährigen Mann. Der Täter klingelte an der Eingangstür des Mehrfamilienhauses, nach Öffnen der Wohnungstür wurde er von dem maskierten Mann attackiert und zu Boden gebracht. Ein zweiter, ebenfalls maskierter Täter betrat über die geöffnete Terrassentür die Wohnung. Anschließend wurde er verbal und mit einem Hammer bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Nachdem der Geschädigte angegeben hatte, dass er keine größeren Summen Bargeld zu Hause habe, wurde die Wohnung durchsucht. Die Täter raubten einen geringen Bargeldbetrag, außerdem einige elektronische Geräte. Der Geschädigte wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Einer der beiden Täter soll ca. 185 cm gro0, ca. 90 kg schwer und ca. 30 Jahre alt sein. Er hat dunkelbraune bis schwarze Haare und einen leicht dunklen Teint. Er sprach akzentfreies Deutsch. Beide Personen sollen sich jedoch untereinander in einer ausländischen Sprache unterhalten haben. Der zweite Täter soll ca. 175 cm groß sein, ca. 70 kg schwer und von normaler Statur. Dieser habe deutsch mit Akzent gesprochen. Beide Personen waren schwarz gekleidet und trugen eine Gesichtsmarke. Nach der Tat konnte ein zuvor geraubter Laptop in der Weststraße aufgefunden werden. Nach Zeugenaussagen hielt sich bereits um 20:15 Uhr eine unbekannte Person vor dem Hauseingang des Mehrfamilienhauses auf, der sich jedoch zügig wieder entfernte. Hinweise bitte an die Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Rufnummer 02641/974-0 oder die Kriminalpolizei Mayen, Tel. 02651/801-0.

