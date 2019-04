Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, Im Eichelhorst, 1.4.2019, 15.30 Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Herxheim (ots)

Am 1.4.2019, gegen 15.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Herxheim, Im Eichelhorst. Ein 13-jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße, als in Höhe Nr. 2 ihr ein schwarzer Pkw auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich das 13-jährige Mädchen nach rechts aus und stieß gegen einen geparkten Pkw. Das Mädchen verletzte sich hierbei leicht, am Pkw entstand Sachschaden. Der verursachende Pkw war schwarz und ähnelte einem VW-Golf. Dessen Fahrer/-in fuhr ohne anzuhalten weiter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de

