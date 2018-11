BPOLI S: Nach Körperverletzung - Bundespolizisten nehmen Tatverdächtigen vorläufig fest

Tübingen (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Montagnachmittag (12.11.2018) gegen 16:30 Uhr einen 20-jährigen Mann im Tübinger Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Tatverdächtige zuvor ohne gültigen Fahrschein in einem Zug von Hechingen nach Tübingen, weshalb der Fahrkartenprüfer die Bundespolizei darüber informierte. Beim Halt in Tübingen soll der 20-Jährige dem Prüfer seinen Rucksack in die Hand gedrückt und dessen Mobiltelefon an sich genommen haben. Anschließend stieg er aus der Bahn und lief in Richtung Unterführung, woraufhin ihm der Fahrkartenprüfer folgte. Im weiteren Verlauf wollte der Tatverdächtige seinen Rucksack offenbar wieder an sich nehmen, weshalb er dem Prüfer auf den Arm schlug. Die alarmierten Bundespolizisten trafen den 20-jährigen gambischen Staatsangehörigen, welcher das Mobiltelefon des Kontrolleurs noch bei sich hatte, am Bahnsteig 3 an. Er muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen rechnen.

