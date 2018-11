BPOLI S: Bundespolizei trifft Frau mit 3,0 Promille an

Stuttgart (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Montagabend (12.11.2018) gegen 22:30 Uhr eine 42-jährige Frau an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Schwabstraße angetroffen, die mit 3,0 Promille nicht mehr in der Lage war ihren Reiseweg selbständig fortzusetzen. Reisende alarmierten die Polizei, da die Frau mit einem unbekannten Mann in einen verbalen Streit geriet und augenscheinlich stark alkoholisiert wirkte. Die eingesetzten Polizeibeamten brachten die 42-Jährige im Anschluss auf das Polizeirevier, wo sie kurze Zeit später von einem Familienmitglied abgeholt wurde.

