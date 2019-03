Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wegen "nichts" Autoscheibe zerstört

Kaiserslautern (ots)

Weil er offensichtlich Wertvolles darin vermutete, hat sich ein Autoknacker in der Nacht zu Dienstag in der Gasstraße gewaltsam Zugang zu einem Firmenfahrzeug verschafft. Am Dienstagmorgen stellte die Nutzerin des Pkw fest, dass unbekannte Täter über Nacht an dem Wagen eine Scheibe zerstört haben und dann in den Innenraum eingedrungen sind. Sie durchsuchten alles, fanden aber nichts "Brauchbares" und verließen den Tatort mit leeren Händen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.15 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 jederzeit entgegen. | cri

