POL-PPWP: Im Vorbeilaufen Autos beschädigt - Täter festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Weil er im Verdacht steht, mehrere Autos beschädigt zu haben, hat die Polizei am späten Dienstagabend in der Innenstadt einen jungen Mann festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen halb 11 die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass in der Kindergartenstraße ein Mann zu Fuß unterwegs sei, der im Vorbeilaufen bereits gegen mehrere geparkte Autos geschlagen und getreten habe.

Indem er dem Randalierer folgte, konnte der Zeuge der Polizei immer wieder den aktuellen Standort des Mannes durchgeben. In der Zwischenzeit rückte eine Streife aus, die den Tatverdächtigen wenige Minuten später in einem Schnellrestaurant stellen und kontrollieren konnte.

In einer ersten Aussage räumte der 21-Jährige ein, gegen mehrere Fahrzeuge geschlagen und getreten zu haben. Bislang konnten auf der Strecke, die der Mann genommen hatte (Pariser Straße, Pfaffplatz, Bleichstraße bis zur "Mall"), zehn beschädigte Autos festgestellt werden. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Bei seiner Festnahme war der 21-Jährige deutlich alkoholisiert. Laut Atemtest hatte er einen Alkoholpegel von 2,29 Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. | cri

