Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher in flagranti geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen in flagranti hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Einbrecher geschnappt. Der Mann hatte sich gegen 3.45 Uhr unbefugt Zugang zu einem Firmengelände in der Merkurstraße verschafft - war dort aber vom Sicherheitsdienst überrascht worden. Zwar versuchte der Eindringling zu flüchten, er konnte aber von der alarmierten Polizeistreife wenig später auf dem weitläufigen Areal ausfindig gemacht und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 44-jährigen Mann aus dem Stadtgebiet. Die weiteren Ermittlungen laufen. | cri

