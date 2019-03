Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Wer hat den Mann im Overall gesehen?

Hochspeyer (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 12 Uhr in der Straße Am Weiherberg eine Laterne beschädigt. Der Mann krachte beim Rückwärtsfahren mit seinem Wagen gegen die Straßenbeleuchtung. Eine Anwohnerin gab an, dass der Unfallverursacher graue Haare habe und mit einem blauen Overall bekleidet gewesen sei. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

