Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Zigarettenautomat ist in den vergangenen Tagen in Mehlingen gestohlen worden. Wie der Polizei erst am Dienstag gemeldet wurde, verschwand der Automat vermutlich bereits in der vergangenen Woche.

Demnach rissen unbekannte Täter zwischen Montagmorgen (18. März) und Freitagvormittag (22. März) den Zigarettenautomat, der in der Wiesenstraße am Haus Nummer 16 befestigt war, von der Wand und nahmen ihn mit. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. | cri

