POL-PPKO: Koblenz: Roller frisiert- alkoholisiert - keine Fahrerlaubnis: Strafverfahren

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, 05.07.2018 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Koblenz 2 um 11.40 Uhr einen Rollerfahrer in der Andernacher Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass der 25 km/h-Roller offensichtlich frisiert war, da mit diesem eine weitaus höhere Geschwindigkeit erreicht werden konnte. Der 44-jährige Fahrer war nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand sichtlich unter Alkoholeinwirkung (über 1,7 Promille). Die Blutentnahme erfolgte in einem Koblenzer Krankenhaus. Der Roller wurde zwecks Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens sichergestellt.

