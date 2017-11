POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht vor Hallenbad

Wörth am Rhein (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Sonntag den 12.11.2017 zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr, vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken, einen vor dem Hallenbad in der Mozartstraße in Wörth geparkten PKW. Der PKW war vorwärts in einer Parkbucht eingeparkt. An diesem entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher liegen bisher keine vor.

