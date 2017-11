POL-PDLD: Edenkoben: Mountainbike entwendet

Edenkoben (ots) - In der Zeit zwischen dem 12.11.2017, 20:30 Uhr und dem 13.11.2017, 14:00 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße ein weißes Mountainbike der Marke KS Cycling im Wert von ca. 260,-EUR entwendet, welches unverschlossen in einem Hof stand. Die Polizei weist daher darauf hin, Fahrräder ordnungsgemäß zu sichern.

Bitte beachten Sie die technische Richtlinie TR 6102 für ein sicheres Fahrradschloss. Nachzulesen unter www.adfc.de. Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Edenkoben.

