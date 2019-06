Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht für das Wochenende 07.06.2019 bis 09.06.2019

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Einbrüche in PKW / Grafschaft-Gelsdorf In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Grafschaft, OT Gelsdorf, zwei Kleintransporter aufgebrochen. In der Bonner Straße wurde das Seitenfenster des Firmenfahrzeugs eingeschlagen und aus dem Innenraum Werkzeug und Maschinen im Wert von ca. 3000 EUR entwendet. In der Walburgisstraße wurde das Firmenfahrzeug mittels "Schlossstechen" geöffnet. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten hier ebenfalls Firmenzubehör.

Sachbeschädigung an PKW / Grafschaft-Lantershofen In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Grafschaft, OT Lantershofen, von bislang unbekannten Tätern zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Im August-Dörner-Ring wurde an einem geparkten PKW die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen. Die gleiche Tatbegehung erfolgte an einem abgestellten PKW in der Schmittstraße. Hier warfen die Täter die Frontscheibe ebenfalls mit einem Stein ein. Beide Tatörtlichkeiten liegen etwa 200 Meter auseinander, so dass es sich vermutlich um die gleiche Tätergruppierung handeln dürfte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Steine auf Fahrbahn geworfen / Bad Neuenahr-Ahrweiler-Walporzheim Am Freitagabend wurde der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler von einem Zeugen eine Personengruppe am Bahnhof in Walporzheim gemeldet, die Steine vom Bahnhof aus auf die B 267 warfen. Vor Ort konnten zwei tatverdächtige Personen aus Berlin angetroffen werden. Gegen die 26 und 29 Jahre alten Männer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Da der Ältere zum Zeitpunkt der Kontrolle noch einen "Joint" rauchte, wird gegen ihn auch noch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es durch die Steinwürfe nicht gekommen.

In Tennisanlage eingebrochen / Dernau In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in die Tennisanlage in Dernau ein. Hier schlugen die Täter die Scheibe des Getränkeunterstands ein und entwendeten aus diesem vier Kästen Bier, welche sie allerdings nach ca. 20 Metern stehen ließen. Mit einzelnen Bierflaschen aus den Kästen entfernten sie sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Es entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler



Telefon: 02641-9740

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell