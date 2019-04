Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Burrweiler - Vorfahrt genommen mit 10.000EUR Sachschaden

Landau (ots)

Am Nachmittag (10.04.2019) kam es in der Weinstraße in Burrweiler zu einer Vorfahrtsmissachtung durch einen PKW Fahrer, in dessen Folge gleich zwei weitere PKW mit einem Gesamtschaden von 10.000EUR beschädigt wurden. Der 55jährige Fahrer aus dem Raum SÜW fuhr aus Rtg. Böchingen auf die L507 nach Landau auf und übersah dort den bevorrechtigten fahrenden PKW, der aus Richtung Hainfeld heranfuhr, und krachte in dessen Seite. Die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte den getroffenen PKW gegen einen dritten PKW, der arglos an der Haltelinie gegenüber des Ritterhofes stand und beschädigte diesen ebenfalls noch. Zum Glück wurde niemand verletzt!

