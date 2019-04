Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Radfahrerin an Kreuzung gestürzt

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

An der Kreuzung der L507 zur L540 bei Freimersheim stürzte gestern Mittag (10.04.) eine Radfahrerin und zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Die 40jährige Radlerin aus dem Kreis SÜW befuhr als bevorrechtigte die L540 und wurde von einem wartepflichtigen Transporter, der zunächst am Stopp-Schild der L507 hielt, übersehen. Der Fahrer erkannte das Fahrrad erst nachdem er angefahren war und bremste dann stark ab und vermied so noch einen direkten Zusammenstoß. Auch die Radfahrerin leitete eine Vollbremsung ein und stürzte dabei über ihren Lenker und prallte mit dem Kopf gegen den Vorderreifen des Transporters. Vorsorglich wurde sie durch das DRK vor Ort untersucht und versorgt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

David Vogel



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell