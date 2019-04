Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 6-Jähriger leichtverletzt

Dörrenbach (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2019, gegen 13:20 Uhr, kam es in der Übergasse zu einem Verkehrsunfall. Ein 6-jähriges Kind rannte aus einer kleinen Gasse auf die Straße und prallte gegen einen vorbeifahrenden Pkw. Der Junge erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Fuß und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

