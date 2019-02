Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (140/2019) Stromverteilerkasten in Ballenhausen beschädigt - Verursacher flüchtet

Göttingen (ots)

Friedland (Landkreis Göttingen), Ortsteil Ballenhausen, Heerstraße/Rhienstraße in der Nacht zu Sonntag, 10. Februar 2019

FRIEDLAND (mb) - Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte bereits am vorletzten Wochenende in der Nacht zu Sonntag (10.02.19) einen Stromverteilerkasten an der Rhienstraße im Friedländer Ortsteil Ballenhausen beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Einem aufmerksamen Spaziergänger fiel das beschädigte Außengehäuse des Verteilerkastens auf, woraufhin er die Polizei verständigte.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Fahrzeugführer die Heerstraße, aus Richtung der Landesstraße 568 kommend, in Richtung Ortsmitte. Vermutlich wollte er in Höhe des Einmündungsbereiches zur Rhienstraße nach rechts abbiegen, verlor aber aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrt wurde hier über den angrenzenden Gehweg fortgesetzt und endete dann zunächst am Stromverteilerkasten, welcher bei der Kollision erheblich beschädigt wurde. Nach Schätzungen der verantwortlichen Firma beläuft sich der Schaden auf etwa 4.000 Euro. Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friedland unter der Telefonnummer 05504/93790-0 entgegen.

