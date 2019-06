Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Mayen, Pfingstwochenende vom 07.-10.06.2019

Mayen (ots)

#Verkehrsunfallflucht in Mendig - Zeugenaufruf: Am Freitagnachmittag, den 07.06.2019, zwischen 15:20 und 17:00 Uhr, wurde in Mendig ein PKW Toyota Auris an der rechten Ecke der hinteren Stoßstange beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Im Tatzeitraum war der PKW auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Robert-Bosch-Straße in Mendig sowie auf dem Gelände der Tankstelle in der Bahnstraße in Mendig abgestellt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

#Versuchter Einbruch in den LIDL-Markt Mendig: In der Nacht von Freitag den 07. auf Samstag den 08.06.2019, gegen 23:50 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in den LIDL-Markt Mendig einzubrechen. Es wurde versucht, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Die Tat misslang und es wurde ein Alarm ausgelöst.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizei- oder Kriminalinspektion Mayen zu wenden.

#Einbruch in Firma im Industriegebiet Polch: In der Nacht von Freitag, den 07., auf Samstag, den 08.06.2019, wurde in eine Firma (Fahrzeugbau) in der August-Horch-Straße in Polch eingebrochen. Der oder die Täter hebelten hierzu ein Fenster des Büros auf. Der Innenraum wurde durchwühlt. Dabei wurde u.a. eine Kasse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizei- oder Kriminalinspektion Mayen zu wenden.

#Automatenaufbruch in Naunheim: In der Nacht von Samstag, den 08.06., auf Pfingstsonntag, den 09.06.2019, gegen 00:30 Uhr, wurde in der Maifeldstr. in Naunheim ein Kaugummiautomat aufgebrochen. Ein Zeuge hatte zur Tatzeit zwei verdächtige junge Männer im Alter von 17-18 Jahren in Tatortnähe beobachtet. Beide waren dunkel gekleidet; einer trug einen Rucksack. Als die der Zeuge die Verdächtigen ansprach, liefen diese in Richtung Burgstraße weg.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

#Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrerin an Pfingstsonntag: Im Laufe des Pfingstsonntags (09.06.2019) kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Mayen zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Motorradfahrerin. Gegen 11:40 Uhr verunfallte auf der L 96 bei Monreal ein 51-jähriger Motorradfahrer aus dem Westerwald, welcher mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen wurde. Seine Verletzungen sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Gegen 13:50 Uhr stießen auf der B 256 bei Thür zwei Motorradfahrer zusammen. Hierbei wurde ein Motorradfahrer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde er jedoch nur leicht verletzt.

#Betrunkener PKW-Fahrer fährt in Baustelle bei Kottenheim und flüchtet: Am frühen Morgen des Pfingstmontag, den 10.06.2019, gegen 02:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Mayen ein PKW im Straßengraben der K 93 bei Kottenheim gemeldet. Vor Ort wurde durch die Streife ein PKW der Marke BMW verlassen vorgefunden. Nachdem die Streife im Zuge der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeugführer kurzzeitig die Unfallstelle verlassen hatte und wieder dorthin zurückkehrte, stellte sie fest, dass der BMW weg war. Die Streife folgte einer Betriebsmittelspur bis zu einer Firma in der Koblenzer Straße in Mayen. Dort wurde der PKW samt flüchtigem Fahrer angetroffen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen Heranwachsenden auf der VG Vordereifel. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zur vorläufigen Entziehung sichergestellt, so dass er damit rechnen kann, in der nächsten Zeit zu Fuß gehen zu müssen.

#Aufbruch eines Kassenautomaten in der Burggarage Mayen: Am Pfingstmonat wurden Beamte der Polizeiinspektion Mayen im Rahmen einer Fußstreife auf dem Trödelmarkt in der Innenstadt von Passanten darauf angesprochen, dass der Kassenautomat in der Burggarage aufgebrochen wurde und nun defekt sei. Dieser Sachverhalt war der Polizei bis dahin nicht bekannt. Vor Ort wurde in der Tat ein -trotz massiver Schlösser- aufgehebelter Kassenautomat vorgefunden. Die Tatzeit lässt sich aufgrund von elektronischen Aufzeichnungen auf den Pfingstmontag, den 10.06.2019, zwischen 04:16 und 04:20 Uhr, eingrenzen. Der Schaden an dem Kassenautomaten dürfte sich auf min. 10.000 Euro belaufen. Zum entwendeten Bargeldbetrag kann derzeit keine Auskunft gegeben werden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 02651/801-0 an die Polizei- oder Kriminalinspektion Mayen zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Andreas Michels, PHK



Telefon: 02651 801-0

Email: pimayen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell