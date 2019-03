Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer schwer verletzt (46-2703)

Speyer (ots)

27.03.2019, 18.10 Uhr Beim Rechtsabbiegen aus der Bischof-Emanuel-Straße in die Burgstraße hat ein 28-jähriger Mercedes Fahrer einen Radfahrer übersehen, der auf dem Radweg der Burgstraße in Richtung Obere Langgasse unterwegs war. Der 71-jährige Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich am Bein. Er wurde durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf Oberschenkelfraktur in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht.

