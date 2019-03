Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17:05 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße ein Unfall, bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der 47-jährige wollte einen wegen Gegenverkehr haltenden Pkw überholen, weil er dachte, dieser würde parken. Als er gerade an dem Pkw vorbeifuhr, setzte dieser sich wieder in Bewegung. Der Rollerfahrer machte eine Vollbremsung, geriet in Schleudern und stürzte. Dabei zog er sich eine Beinfraktur zu und wurde deshalb in ein Krankenhaus verbracht. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Eine Fußgängerin beobachtet den Unfall. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

