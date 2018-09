POL-PDPS: Einbruchsversuch in Kleidermarkt

Hauenstein (ots) - Unbekannte Diebe versuchten im Zeitraum vom 01.09.2018 bis 08.09.2018 in Hauenstein in einen Kleidermarkt einzubrechen. Jetzt erst wurde bemerkt, dass das untere Türscharnier der Hofeingangstür des Bekleidungsgeschäfts beschädigt wurde. Die Tür führt zum Verkaufsraum. Letztlich gelang es den Tätern nicht die Tür vollends aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500.- Euro.

