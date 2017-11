POL-F: 171117 - 1228 Frankfurt-Preungesheim: Führerschein vergessen - Knapp fünf Kilo Cannabis gefunden

Frankfurt (ots) - (as) Just an seinem 33. Geburtstag geriet am Donnerstagabend ein in Preungesheim lebender Frankfurter in eine Verkehrskontrolle der Polizei, bei der er seinen Führerschein nicht vorzeigen konnte. Soweit nicht tragisch, gab er doch an, den Führerschein lediglich zu Hause vergessen zu haben. Die Beamten schenkten im Glauben und fuhren mit ihm dorthin.

Das sich hier das Blatt plötzlich wendete lag an dem massiven Cannabisgeruch, der beim Öffnen der Tür aus seiner Wohnung drang. Dessen wohl bewusst schlug der 33-jährige den überraschten Beamten die Tür vor der Nase zu, um noch schnell einige Säcke mit Cannabis über den Balkon zum Nachbarn zu werfen. Nachdem sich die Polizei gewaltsam Zutritt verschafft hatte, musste der Mann vorläufig festgenommen werden.

Was folgte übertraf die Erwartungen bei weitem: Eine offenbar professionell betriebene Indoorplantage mit allem was dazu gehört fand sich in der Wohnung. Letztlich stellten die Beamten Belüftungsanlage, Beleuchtung, Verpackungsmaterial und knapp fünf Kilo Cannabis und vieles mehr sicher. Der mutmaßliche Dealer sitzt derzeit im Polizeigewahrsam und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Führerschein blieb allerdings unauffindbar.

