POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.11.2018 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeioberkommissar Christian Rettke ist neuer Leiter des Polizeipostens HN-Sontheim

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Sontheim: Polizeiposten unter neuer Leitung

Der Polizeiposten Heilbronn-Sontheim steht unter einer neuen Leitung. Polizeioberkommissar Christian Rettke wurde als Nachfolger von Edgar Gurr vom Leiter der Polizeidirektion Reviere im Heilbronner Polizeipräsidium, Wolfgang Reubold, in sein Amt eingeführt. Der Leitende Polizeidirektor machte bei der Amtsübergabe deutlich, dass nicht wenige Herausforderungen auf den 33-Jährigen als Chef der kleinen Dienststelle mit derzeit insgesamt drei Beamten warten. Der Posten Sontheim ist einer von 30 im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums. Reubold sieht jeden einzelnen dieser Dienststellen als Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger in der Fläche und erklärte, dass eine dezentrale Ausrichtung wichtig sei. Nicht nur bei der Bearbeitung von Eigentumsdelikten, Sachbeschädigungen und anderen Fällen von kleiner und mittlerer Kriminalität gibt es die vom Direktionsleiter angesprochenen Herausforderungen, sondern auch im Bereich der Aggressions- und Gewaltdelikte und innerhalb dieser natürlich auch bei der Gewalt gegen Polizeibeamte. Die Belastung im Heilbronner Stadtteil Sontheim sei für die Polizeibeamten enorm und Wolfgang Reubold fasste zusammen: "Es gibt genug zu tun". Christian Rettke kann trotz seines Alters bereits auf umfangreiche Erfahrungen in vielfältigen Funktionen zurückblicken. Er begann seine Ausbildung im Jahr 2002 bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal und wechselte nach seinem Studium zur Verkehrsunfallaufnahme beim Polizeipräsidium Stuttgart. Danach verrichtete er ein Jahr lang Dienst bei der Verkehrspolizeidirektion in Weinsberg und wurde dann zum Polizeirevier Heilbronn versetzt, wo er Erfahrungen im Bezirksdienst, beim Polizeiposten Innenstadt und in der Führungsgruppe des Reviers sammelte. Sein Vorgänger Edgar Gurr ist bereits seit dem 1. Juli 2018 Chef des Bezirksdienstes beim Polizeirevier Heilbronn.

Foto: Polizei

