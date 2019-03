Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Unklare Rauchentwicklung im Kreishaus

Im Kreishaus an der Friedrichstraße kam es am Montag, um 12:23 Uhr, zu einer Rauchentwicklung im 10. Obergeschoss. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Iserlohn konnte eine Geruchsbelästigung festgestellt werden. Es wurden mehrere Örtlichkeiten im Gebäude begangen, eine Zwischendecke geöffnet und Aufzüge kontrolliert. Vorbeugend kam auch ein Bereitstellungsraum im 8. Obergeschoss mit Personal und technischen Gerät zu tragen. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät war der Auslöser. Abschließend sind die Räumlichkeiten quer gelüftet worden. Die Berufsfeuerwehr Iserlohn wurde von der freiwilligen Feuerwehr mit 13 Kameraden unterstützt. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte vor Ort oder in Bereitstellung am Gerätehaus der Löschgruppe Stadtmitte. Die Friedrichstraße im Bereich des Kreishauses war für ca. 30 Minuten voll gesperrt und die Einsatzzeit betrug ca. 60 Minuten.

