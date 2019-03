Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Person angefahren und schwer verletzt

Iserlohn (ots)

Ein 15-jähriges Mädchen ist heute Abend gegen 18.50 Uhr am Hohler Weg Ecke Karlstraße von einem Fahrzeug angefahren und schwer verletzt worden. Die Rettungskräfte versorgten das Mädchen vor Ort und transportierten sie anschließend in Begleitung des Notarztes mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Dortmund. Ein Rettungshubschrauber konnte, aufgrund der zu dem Zeitpunkt herrschenden starken Regenfälle, nicht nach Iserlohn starten. Die Besatzung des Rüstwagens der Berufsfeuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und unterstützte bei der Versorgung der Patientin. Für die Zeit des Einsatzes und der Unfallaufnahme durch die Polizei war der Hohler Weg voll gesperrt.

