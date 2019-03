Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Ölspur und Rettungshubschrauber-Einsatz

Iserlohn (ots)

Eine größere Ölspur beschäftigte die Einsatzkräfte von Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstagmittag. Gegen 11:45 Uhr meldeten Anrufer eine Ölspur in der Innenstadt. Folgende Straßen waren betroffen: Theodor-Heuss-Ring, Kurt-Schumacher-Ring, Mendener Straße, Schlesische Straße und die Straße Im Wiesengrund. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich, während ein Fachunternehmen die Ölspur beseitigte. Die Berufsfeuerwehr wurde durch die Löschgruppen Stadtmitte, Bremke und Iserlohner Heide der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Während des Einsatzes kam gegen 12:30 Uhr die Meldung, dass eine Person im Bereich des Konrad-Adenauer-Rings durch einen LKW angefahren wurde. Das sich in der Nähe befindende Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Berufsfeuerwehr wurde durch die Einsatzzentrale sofort zum Kreuzungsbereich Friedrichstraße alarmiert. Die Beamten, ausgebildete Rettungsassistenten bzw. Notfallsanitäter, sicherten die Einsatzstelle ab, unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der schwer verletzten Person und forderten einen Rettungshubschrauber (RTH) an. Da sich zudem alle Rettungsmittel der Berufsfeuerwehr Iserlohn in anderweitigen Einsätzen befanden, kamen ein Rettungstransportwagen (RTW) und das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) der Feuerwehr Hemer zur Einsatzstelle. "Christoph Dortmund" landete im Bereich der Rahmenstraße auf einer Freifläche. Nach der notärztlichen Versorgung im RTW wurde der Patient zum Landeplatz transportiert. Der RTH flog den Patienten in ein Dortmunder Krankenhaus.

