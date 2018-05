POL-OS: Osanbrück: E-Bike in der Dodesheide gestohlen

Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag ist in der Dodesheide ein schwarzes E-Bike der Marke Hercules gestohlen worden. Das teure Fahrrad mit dem Versicherungskennzeichen UTH289 stand verschlossen in einer Gebäudezufahrt im Zeisigweg und wurde vom Täter zwischen 16.45 Uhr und 18 Uhr mitgenommen. Die Eigentümerin hatte beim Abstellen das Bedienteil am Lenker abgenommen, so dass der Elektromotor nicht mehr gestartet werden konnte. Die Flucht mit dem Fahrrad dürfte also für den Täter recht beschwerlich gewesen sein. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541-3273203 entgegen.

