Heidelberg (ots) - Aus einem in der Poststraße in Höhe der Sparkasse abgestellten schwarzen Mazda entwendeten bislang unbekannte Täter am Dienstagabend diverse Gegenstände. U.a. wurden ein Acer-Laptop, ein Rucksack sowie eine Tasche mit Kleidungsstücken und eine Schminktasche im Gesamtwert von weit über 1.000 Euro gestohlen. Möglicherweise durch ein geöffnetes Seitenfenster griffen die Unbekannten hinein, entriegelten den Mazda und verschlossen diesen dann auch wieder. Die Geschädigte parkte ihren Wagen in der Zeit zwischen 18.20 und 22.15 Uhr. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.

