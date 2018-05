POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenprall zweier Fahrradfahrer - eine Person schwer verletzt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrradfahrern am Dienstagnachmittag in Hockenheim wurde ein 57-jähriger Mann schwer verletzt. Eine 18-jährige Frau war mit ihrem Sportrennrad mit hoher Geschwindigkeit auf der K4250 von Altlußheim in Richtung Ketsch unterwegs. Dabei übersah sie den 57-Jährigen, der in gleicher Richtung vor ihm fuhr, und fuhr ihm auf. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Auch die 18-Jährige stürzte, blieb aber unverletzt. Der Schwerverletzte wurde zunächst durch Ersthelfer an der Unfallstelle versorgt. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Nach der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr Hockenheim gereinigt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an. Gegen die 18-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

