POL-SO: Anröchte - Diebe hatten es auf BMW abgesehen

Anröchte (ots) - In der Nacht zu Donnerstag schlugen unbekannt Diebe an zwei BMW die Dreieckscheibe ein und entwendeten aus den Fahrzeugen der Einser Baureihe das Lenkrad, die Stoßfänger, Scheinwerfer und das fest eingebaute Navigationsgerät im Gesamtwert von etwa 22000 Euro. Die Fahrzeuge waren im Tatzeitraum, der zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 07:50 Uhr, eingegrenzt werden konnte auf einem Firmengelände in der Boschstraße abgestellt. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Diebesgutes geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

