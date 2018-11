POL-SO: Lippstadt - Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr kam es auf der Ostlandstraße, im Bereich der B 55, zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Lippstadt war an der dortigen Ampelkreuzung auf den PKW einer 35-jährigen Frau aus Delbrück aufgefahren. Der Aufprall war so heftig, dass der PKW der 35-Jährigen auf das vor ihr wartende Fahrzeug eines 40-jährigen Autofahrers aus Lippstadt geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden alle Autofahrer/in und der siebenjährige Sohn der Frau aus Delbrück verletzt und mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf etwa 10500 Euro beziffert. (fm)

