POL-SO: Soest - Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Soest (ots) - In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Osthofenstraße kam es am Donnerstagmorgen gegen 04:35 zu einem Zimmerbrand. Die Bewohner des Hauses konnten unverletzt ihre Wohnungen verlassen. Einige wurde jedoch vorsorglich wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen medizinisch versorgt. Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen zu verhindern. In der betroffenen Wohnung und am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 25000 Euro. Nach ersten Ermittlungen war der Verursacher eingeschlafen, nachdem er zuvor eine Kerze angesteckt hatte. Diese verursachte dann letztlich den Zimmerbrand. (fm)

