Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Beleidigung

Freiburg (ots)

March. In Buchheim kam es in der Straße Am Untergrün am Dienstagmorgen, gegen 10:45 Uhr, zu einer vermeidbaren Verkehrssituation. Die anschließende Diskussion der Beteiligten eskalierte derart, dass nun eine Anzeige gegen einen 73-jährigen Radfahrer vorgelegt wird, der sich mit einem 60-jährigen Lkw-Fahrer anlegte. Leider wurde auch ein Zeuge, der schlichten wollte, von dem Radfahrer beleidigt.

